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وكيل «صحة كفر الشيخ» يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة منشة الشرقية

كتب:

مصطفى عنز
11:40 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة منشة الشرقية

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة منشة الشرقية

افتتح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قسم العلاج الطبيعي بوحدة منشة الشرقية التابعة لإدارة سيدي غازي الصحية، والتي تضم أجهزة حديثة ونافعة للمواطنين في معظم جلسات العلاج الطبيعي.

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة منشة الشرقية

وأكد وكيل الوزارة، أنّ قسم العلاج الطبيعي بوحدة منشة الشرقية هو إنجاز ينتفع به المرضى خصوصاً في العيادات المسائية بأسعار رمزية مقارنة بأسعار العيادات الخاصة، ويشمل القسم أيضاً وحدة متكاملة للعلاج الطبيعي للأطفال خصوصاً تأهيل الأطفال من ذوي الهمم.

توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات

وأشار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من أقسام العلاج الطبيعي بعدد من الوحدات الصحية والمستشفيات، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المضني، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور الصاوي محمد الصاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتورة عزة نور الدين، مدير إدارة سيدي غازي الصحية.

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بقلم مصطفى عنز