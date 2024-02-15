كم عدد الأنبياء؟.. الشيخ أسامة الأزهري يجيب (فيديو)

تتبع كل ديانة من الأديان السماوية سنة واتباع أقوال نبيها، إلا أن البعض قد لا يعلم كم عدد الأنبياء؟ ومن منهم تم ذكره بالاسم في القرآن الكريم؟ وهو ما يستعرضه هذا التقرير، وفقًا لما قاله الشيخ أسامة الأزهري.

أجاب الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على تساؤل كم عدد الأنبياء، قائلا إن الذي ذكروا بأسماءهم في القرآن الكريم 25 نبيا.

كم عدد الأنبياء

وأضاف «الأزهري» في لقاء تلفزيوني مع مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» على شاشة قناة «dmc» في إجابته على كم عدد الأنبياء، أن هناك 18 نبيًا تم ذكرهم معًا في 3 آيات متتالية في سورة الأنعام: «وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ».

أنبياء ذُكر اسمهم

وتابع «الأزهري»، أن العلماء رغبوا في جمع السبع أنبياء الباقين في بيت شعر للحفظ معًا، فقال الشاعر: «حَتم على كلّ ذي التكليف معرفة.. بأنبياءٍ على التفصيل قد علموا.. في تلك حُجّتنا منهم ثمانية.. من بعد عَشر ويبقَى سبعة وهمُ.. إدريس هود شعيب، صالح وكذا.. ذو الكِفّل، آدم، بالمختار قد ختموا»، وبذلك يكون تم جمع أسماء الـ25 نبيًا.

وأوضح الشيخ أسامة الأزهري، في إجابته عن كم عدد الأنبياء، سبب أن الله خصص الـ25 من بين 124 ألف نبي، ما يعني أن هناك 123 ألف و975 نبي لم يذكروا، ولا يعرف أحد عنهم أي شيء، ولا حتى أسماءهم ولا أماكنهم الجغرافية ولا شعوبهم، وهو أمر عجيب، موضحًا أن الأنبياء كانوا من كل الجنسيات والشعوب، حيث لم يكن من تجمع بشري إلا وفيه نبي، ويعني كذلك أن أنبياء الله نطقوا بكل لغات العالم حتى يحدثوا أقوامهم.

عدد الأنبياء كاملا

وتابع، أن الحكمة من ذكر أسماء 25 نبيا فقط، هو أن العلل والأزمات ووجوه الانحراف التي تقع في البشرية، تقريبا تكاد تكون متكررة، وعلل واضحة ومحددة، وهى التي تعاني منها البشرية منذ بدء اتاريخ، وكل فترة زمنيلة تظهر بصور جديدة ولكن بنفس المعنى، ولذلك كأن الله تعالى جعل الـ124 ألف نبي يخاطبون النبي بنعالجة 7 أو 8 صور من الانحراف فقط، فكل نبي جاء واختص بقضية كبرى ذُكر اسمه، وهناك آلاف من الأنبياء جاؤا في أقوام وأهداف أخرى يعدلون نفس الاشكال، ولكن تم الاكتفاء منهم بنموذج، ولذلك يعد الـ25 نبيا هم النماذج الكبرى لمواجهة أكبر صور للانحراف عند البشرية.

وأشار، إلى أن أوجه الانحراف هذه، أولها نوع من الفلسفات يقصر المعرفة على الحس، المتمثلة في عدم الاعتراف بأي علوم إلا ما يناله الحس والحواس الخمسة، وينكر الغيب الذي يدرك بالعقل، وكانت متواجدة عند قوم موسى الذين قالوا له: «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً»، وكذلك صورة انحرافية أخرى التي تفصل بين علاقة الشرائع والأديان وحياة البشر، كما رأوا قوم شعيب، قائلين: «أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء».

واستكمل، في رصده صور الانحراف، نوع آخر يتمثل في «منطق القوة»، وأنها هى التي تفرض نفسها على الأرض، كما في قوم عاد الذين قالوا «من أشد منا قوة»، كما حدث أيضا في التاريخ مع هتلر وغيرها من النماذج.