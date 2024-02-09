برعاية شيخ الأزهر.. تكريم 170 فائزا بمسابقة الرواق الأزهري في أسيوط

نظمت الإدارة العامة للجامع الأزهر، مسابقةً لحفظ القرآن الكريم للدارسين بفروع الرواق الأزهري بقُرى بني عدي بسبعة فروع للرواق الأزهري بمحافظة أسيوط، بتوجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وذلك في إطار التعاون بين الجامع الأزهر الشريف، وأسرة الراحل أحمد العبد، والمرحوم محمود سليمان نصر.

واستغرقت المسابقة 4 أيام، وتم إجراء الاختبارات خلالها في 5 مستويات؛ تضمنت 3 أجزاء، وربع، وثلث، ونصف القرآن، والقرآن كاملا، للدارسين بالرواق الأزهري وعددهم 850 من مختلف الأعمار، وفاز خلالها 170 من حفظة كتاب الله تعالى.

فيما بلغ إجمالي الجوائز المقدمة من أسرة أحمد العبد، حوالي 250 ألف جنيها، إضافة إلى توزيع الجوائز العينية المقدمة من أسرة المرحوم محمود سليمان نصر، بما يقارب نصف مليون جنيه.

وعبر اتصال هاتفي، نقل أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، تحيات وتبريكات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، معربا عن سعادته بالفائزين، وداعيا أولياء الأمور إلى غرس الهمة في نفوس النشء لحفظ كتاب الله تعالى امتثالا لهدي سيدنا محمد ﷺ، ومثمنًا مشاركة الكبار من مختلف الفئات العمرية لحفظ كتاب الله في الرواق الأزهري، لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحملة كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، والذي ينعكس بالإيجاب على سلوكياتهم وأخلاقياتهم.