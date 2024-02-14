«شباب كفر الشيخ»: غرفة عمليات مركزية لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مواصلة انعقاد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتواصلها مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية، ومراكز الشباب، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

تفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية

وأصدر «محروس»، تعليماته منذ بداية تقلبات الطقس، وسقوط الأمطار أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، بتفعيل غرفة الأزمات المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية، لمواجهة تبعات سقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، طبقاً للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد.

وشدّد «محروس»، على فصل التيار الكهربائي، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

وأكد «محروس»، التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية، ووكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.

تنظيف أسطح المقرات من مياه الأمطار

ووجّه «محروس»، بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقرات، وتجهيز مصدر صرف دائم لها.