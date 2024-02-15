الشاعر مسعود شومان: أغاني الإنشاد رسخت قيم الحق والجمال قبل الفلاسفة

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن مصر تمتلك عظماء في الإنشاد، موضحًا أن قيم الحق والعدل والحرية والجمال رسختها أغاني الإنشاد قبل الفلاسفة.

المنشدون أعلم من الفلاسفة

أضاف «شومان»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنشدين أعلم من الفلاسفة بقيم الحق والعدل والحرية والجمال، كل هذا سنجده في قصص النصوص الشعبية، والحديث عن الندل والخسيس والعدل والظلم.

وتابع :«وسنجد ايضًا في قصص النصوص الشعبية كل القيم ونماذج الإنسانية وتصدير قيم الجماعة الشعبية»، مشددًا على أن المصريين دائمي الحديث مع الله ويتعاملون مع الله بمنطق مختلف عن مطنق الرهبة والخوف وإنما يطلبون منه بمحبة طوال الوقت، معقبًا: «المصريون كان يتعاملون مع الله بنفس الطريقة في كل الأديان التي مرت عليهم».