تعطيل الدراسة في كفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الفئات المستثناة من تعطيل الدراسة اليوم الخميس، وهي القيادات، وأطقم العمل، والنوبتجيات، وذلك وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

التعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنّ قرار تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها.

وقرر محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة كفر الشيخ

وتعرضت جميع مناطق محافظة كفر الشيخ، لموجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والمصحوبة برياح قوية ورعدية، التي استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة.