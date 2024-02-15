برق ورعد وسقوط أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ

تعرضت جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، لموجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والمصحوبة برياح قوية ورعدية، التي استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة.

غرق الشوارع بالمياه جراء سقوط مياه الأمطار الغزيرة

وغرقت الشوارع بالمياه جراء سقوط الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى خلو الشوارع من المارة، حيث يستمر سقوط الأمطار حتى الآن بمعظم مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وسادت كفر الشيخ حالة من الطقس غير مستقر على كافة الأنحاء، منذ صباح أمس الأربعاء، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 19 للعظمى و9 للصغرى، وسرعة الرياح 32 كيلو متراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر.

انعقاد غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، معدات وسيارات شفط المياه بالشوارع وتمركزها بالمناطق الحيوية، التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، لسرعة رفعها أولاً بأول، وسط انعقاد غرفة عمليات الشركة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان محافظة كفر الشيخ.

وأهابت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة، واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصةً في المنحنيات حرصاً على سلامتهم.