محمد عادل إمام يعلن مد عرض «أبو نسب» في السويد للأسبوع السابع

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مد عرض فيلمه الجديد «أبو نسب» في السويد لسابع أسبوع.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «للإقبال الجماهيري الكبير فيلم أبو نسب يعرض في السويد للأسبوع السابع».

أبطال فيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبو نسب نجاح كبير في مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.