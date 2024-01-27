إيرادات فيلم أبو نسب في 5 أسابيع عرض بالسينما

مرت 5 أسابيع على انطلاق عرض فيلم أبو نسب بدور العرض السينمائي، وحقق خلالها إيرادات تتجاوز 42 مليون جنيه، ويتصدر المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حقق فيلم أبو نسب، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ850 ألف جنيه، فيما سبقه في ترتيب الإيرادات اليومية فيلم الحريفة بطولة نور النبوي وكزبرة ومجموعة من الشباب والذي حقق أمس 3 ملايين جنيه، وفيلم 404 بطولة منى زكي بـ مليون و500 ألف جنيه، وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي بـ 910 آلاف جنيه.

قصة فيلم أبو نسب

تدور قصة فيلم أبو نسب في إطار كوميدي، يحمل مزيجا من التشويق والإثارة، حيث يفاجأ طبيب شاب عندما يذهب لخطبة حبيبته أن والدها شخصا غامضا، يعمل في أحد المجالات الخطيرة، الأمر الذي يضع الجميع في مأزق.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، صلاح عبدالله، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.