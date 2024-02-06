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معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيلم «أبو نسب» في المركز الثاني بدور العرض.. حقق 359 ألف جنيه خلال يوم واحد

كتب:

ضحى محمد
01:40 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
أبو نسب

أبو نسب

احتل فيلم «أبو نسب» للمخرج رامي إمام المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة في شباك التذاكر منذ طرحه بالسنيمات.

359 ألف جنيه إجمالي ما حققه فيلم أبو نسب من إيرادات بدور العرض أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ جاء الفيلم بالمرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض.

أبطال فيلم «أبو نسب»

جمع المخرج رامي إمام عدد من النجوم خلال الفيلم وهما محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار.

أحداث فيلم «أبو نسب»

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، إذ يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أنَّ والدها شخصًا خطيرًا يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.