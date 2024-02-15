أحمد سعد يحتفل بتصدر دويتو سبب فرحتي تريند اليوتيوب

احتفل الفنان أحمد سعد مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر الدويتو الغنائي «سبب فرحتي» والذي جمعه بأصالة تريند رقم واحد في اليوتيوب.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للأغنية معلقًا: «سبب فرحتي في أقل من يوم ترند رقم 1 في مصر والسعودية والكويت، وترند رقم 7 على مستوى العالم».

دويتو سبب فرحتي

وأحيا الثنائي احمد سعد واصالة امس خلال حفلات هلا فبراير حفل غنائي ناجح ضمن حفلات عيد الحب وغنى لأول مره دويتو سبب فرحتي.الأغنية، من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.