مسعف وسائق ينقذان سيدة وجنينها بالفيوم.. ملحمة في سيارة الإسعاف

فاجأتها آلام المخاض، فهرعت لتستقل «توك توك» لتتجه به إلى أقرب مستشفى، إلا أنّه سرعان ما تعطل بها على قارعة طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، بينما تزداد عليها آلام الطلق، وأصبحت تشعر بخروج طفلها، ولم تملك سوى إطلاق صرخات لمساعدتها فما كان من أسرتها سوى الاتصال بالإسعاف والاستغاثة بهم.

سرعان ما وصلت سيارة الإسعاف للمكان، وحمل المسعف والسائق السيدة بداخلها لنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، ولكنهم تفاجأوا بأنّها تلد بالفعل، فأوقفا السيارة على جانب الطريق، وقاما بمساعدتها على إتمام الولادة الطبيعية، ثم قدما الإسعافات الأولية والإفاقة للجنين واطمئنا على العلامات الحيوية له، قبل أن ينقلا الأم وطفلها للمستشفى للاطمئنان عليهم، واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

استغاثة لنقل سيدة حامل في حالة وضع

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد «مرفق الفيوم»، استغاثة لنقل سيدة حامل في حالة وضع إلى أقرب مستشفى، بعدما تعطل «التوك توك» الذي كان ينقلها على طريق بحيرة قارون.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف من إحدى نقاط إسعاف سنورس إلى مكان الاستغاثة، ليتفاجأوا بسيدة حامل تضع طفلها بالفعل، وقد فقدت مياه الجنين، وحياتها هي وطفلها في خطر.

وتمكن المسعف محمود نجدي، بمساعدة سائق سيارة الإسعاف شعبان عبد الله، من مساعدة السيدة وإتمام عملية الولادة الطبيعية داخل السيارة، ثم قدما لهما الإسعافات الأولية، واطمئنا على العلامات الحيوية لهما، ونقلاهما إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الإجراءات الطبية ووضعهما تحت الملاحظة للاطمئنان عليهما.

أسرة الطفل تشكر طاقم الإسعاف

وشكرت أسرة الطفل والسيدة، المسعف والسائق على تدخلهما السريع لإنقاذ حياتهما، وعدم ترك الأم ومولودها مهددان بفقدان حياتهما في حالة تأخر مساعدتها على الوضع.