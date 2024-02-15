أمين جمال يكشف تفاصيل مسلسل مسار إجباري: 15 حلقة

كشف الكاتب أمين جمال، سيناريست مسلسل «مسار إجباري»، تفاصيل العمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، مشددًا على أن المسلسل مكون من 15 حلقة ويعد أول تجربة في رمضان للفنان الشاب عصام عمر.

وأوضح «جمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة «الأولى»، أن الفنان الشاب عصام عمر وأحمد داش يجسدان خلال هذه المسلسل شخصيات شقيقين في مواقف بعيدة ويحاولون الوصول لبعضهم البعض.

أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي

وشدد على أن مسلسل «مسار إجباري» مشاركة به كوكبة من نجوم كبار بجانب ظهور العناصر الفنية الشابة وهم عصام عمر وأحمد داش، منوهًا بأن أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي بين البطلين ولكنها تعد تجربة مختلفة لعصام عمر عن تجربة مسلسل «بالطو» والذي كان حقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه.

المسلسل يميل إلى الاجتماعيات

ونوه بأن المسلسل يميل إلى الاجتماعيات بين الأخوة، مؤكدًا أن المسلسل به تمثيل رائع وبه جهد كبير مبذول من الكثير من عناصر المسلسل، والجمهور ينتظر من عصام عمر الكثير في هذا المسلسل.