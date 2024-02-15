بعد زيادة الصدمات النفسية لجنود جيش الاحتلال.. إسرائيل تبنى مستشفى جديد

بعد زيادة الإصابات العقلية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب في غزة لشهرها الخامس ومرور أكثر من 130 يوم عليها، أعلنت دولة الاحتلال افتتاح مستشفى لعلاج الصحة العقلية لجنود الجيش الإسرائيلي المتضررين من الحرب في مدينة القدس.

سبب افتتاح المستشفى

وذكر موقع «آي 24 نيوز» الإسرائيلي في نسخته الإنجليزية، أن المستشفى ستكون مركزا لعلاج للجنود السابقين الذين يعانون من ضغوط ما بعد الصدمة لتقديم خدمة متخصصة مخصصة لتلبية احتياجات الصحة العقلية لأولئك الذين خدموا في جيش الاحتلال..

تسريع الانتهاء من المستشفى

وجاءت هذه المبادرة لتفتح مستشفى هرتسوخ على غرار «ميتيف» أقدم مؤسسة في إسرائيل متخصصة في الصدمات النفسي، بدوره قال الدكتور كوبي حبيب، المدير العام لمستشفى هرتسوخ. إن مباني المركز، الواقعة داخل المبنى الجديد لعيادة الطب النفسي التي تم الانتهاء منها في العام الماضي.

خطط علاجية مخصصة لتخفيف الصدمات

وسيتم إحالة الجنود السابقين الذين يطلبون المساعدة إلى المركز من قبل الإدارة المخصصة بوزارة الدفاع، وسيحصلون على خطط علاجية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، سواء من خلال جلسات العلاج الفردية أو الزوجية أو الجماعية.

أساليب علاجية مختلفة لمحاولة إصلاح الجنود المحطمين

وتقدم المستشفى أساليب علاجية مختلفة لعلاج الجنود من الصدمات التي حدثت لهم حيث التحفيز المغناطيسي غير الجراح للدماغ لعلاج مختلف الصدمات الحادثة لدى مختلف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتاجون للعلاج بسبب استمرار الحروب في ظل نية الجيش الإسرائيلي في مد الخدمة في البلاد الإجبارية لـ 3 سنوات.