الرعب في إسرائيل يمتد للكلاب الضالة.. وتحذيرات من «الصحة» لمواطني الاحتلال

لم يتوقف خوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفصائل الفلسطينية المقاومة من أصحاب الأرض فقط، لكن خوفها امتد إلى الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في قطاع غزة.

دولة الاحتلال تشعر بالقلق البالغ من خطر انتشار داء الكلب

بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن دولة الاحتلال تشعر بالقلق البالغ، من خطر انتشار داء الكلب وأمراض أخرى، بسبب هجرة الحيوانات من قطاع غزة، خاصة بعدما أحضر جنود من جيش الاحتلال مؤخرًا، الكلاب والقطط من قطاع غزة.

وقتلت سلطات الاحتلال أحد الكلاب التي جرى إحضارها إلى هرتسليا بسبب الاشتباه في إصابته بداء الكلب، بينما تبين أن الكلب قٌتل ظٌلما، وأظهر الاختبار الذي تم إجراؤه في النهاية أن الكلب لم يكن مريضًا.

وحذرت وزارة الصحة جنودها، من جلب الكلاب والقطط من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، ويأتي هذا التحذير بعد مقتل كلب، تم إحضاره من غزة في الأيام الأخيرة، لعائلة في هرتسليا بسبب أعراض يشتبه في أنها داء الكلب.

في الآونة الأخيرة، تم تداول عدد لا بأس به من الصور والقصص لجنود يأخذون الحيوانات من غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكرت وزارة الصحة بدولة الاحتلال، أن إدخال الكلاب والقطط إلى الأراضي المحتلة، دون تصريح وبطريقة غير منظمة وقانونية، محذرة أن ذلك قد يؤدي إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك داء الكلب والجرب وغيرها من الأمراض.

وقدرت وزارة الزراعة، أعداد الكلاب التي دخلت منطقة النقب الغربي بنحو 5000 كلب، مؤكدة أنه في ظل عدم وجود سياج بين غزة الأراضي المحتلة وفانها تستمر في التحرك إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.