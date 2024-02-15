حاتم صلاح: انتظروا موسما قويا في مسلسل الكبير أوي 8

أعرب الفنان حاتم صلاح والذي يجسد دور نفادي في مسلسل «الكبير أوي»، عن حماسه للجزء الثامن من المسلسل، والمقرر عرضة في رمضان 2024.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شخصية نفادي مليئة بالأحداث الكوميدية كالعادة، وهذا العام سوف يرى محبو مسلسل الكبير أوي موسم قوي، وهذا ناتج من الكواليس فوق الرائعة التي شهدها التصوير والتي انعكست على العمل».

البرومو الدعائي لمسلسل الكبير أوي 8

وطرحت منصة «watch it»، البرومو الدعائي لمسلسل الكبير أوي، الذي شهد العديد من المشاهد الكوميدية والمغامرات بين أبطال العمل.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، يضم عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي.