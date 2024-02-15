خريطة سقوط الأمطار الغزيرة اليوم.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة

حالة من الطقس السيئ تشهدها جميع الأنحاء خلال الساعات القليلة المقبلة، فبعد أن شهدت عدة مناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فمن والمتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ الساعات القليلة المقبلة ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، لتكون الأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وتكون الأمطار متوسطة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الوجه البحري وسيناء ومدن القناة: العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.