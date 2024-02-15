موعد تحسن حالة الطقس.. خبير يفجر مفاجأة عن الشتاء الأعنف | عاجل

مع تزايد التحذيرات من حالة الطقس في الأيام المقبلة، تزداد المخاوف لدى المواطنين من الشتاء الذي وصفه خبراء العالم بأنه «الأعنف» منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب ظاهرة «النينو» التي أثرت بشكل مباشر على المناخ العالمي.

متى يتحسن الطقس؟ سؤال أصبح يراود الآلاف خاصة مع تزايد حدة التحذيرات، في ظل صعوبة طقس الأيام المقبلة، حيث تشهد الساعات القادمة ظواهر جوية غير مسبوقة في فصل الشتاء الحالي، وأخرها هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المحافظات.

متى يتحسن الطقس؟ خبير يفجر مفاجأة

مفاجأة غير متوقعة فجرها الخبير مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، بشأن موعد تحسن حالة الطقس.

«اضطراب انتظام الفصول في ظل السيناريو المتقطع الذي يعيشه العالم، أصبح من المستحيل معه التنبأ بشأن ما يخص الطقس»، هكذا أكد علام، موضحًا: «الظواهر الجامحة التي تضرب بلدان العالم ومن ضمنها مصر، تأتي بلا تحديد مكان أو زمان».

وأضاف: «درجات الحرارة يمكن أن تنخفض وتجعل برودة الطقس عنيفة لأيام، ثم تعود للارتفاع مجددا في نفس الأسبوع، وربما في نفس اليوم، وهو ما يحدث بالفعل، ما يجعل توقعات الطقس في الفترة القادمة صعبا للغاية».

أمطار تصل إلى حد السيول.. ماذا يحدث في طقس الأيام المقبلة؟

ويبدو أن شهر أمشير، تحمل معها طقسًا عنيفًا، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من طقس الأيام المقبلة، بعدما كشفت عن نشاط للرياح، فضلًا عن وصول السيول إلى عدد من محافظات مصر.

ظاهرة النينو تعد ظاهرة مناخية طبيعية، تعتبر جزءًا من الاحترار الذي يحدث تغيرات جذرية في الطقس العالمي، حيث أنها تحدث كل 2 إل 7 سنوات، وتستمر ما بين 9 إلى 12 شهرًا، وقد تصل إلى 3 سنوات، وتصنف كـ«نمط مناخي معقد»، بحسب موقع الخدمات العالمية لمعلومات الطقس «WMO».