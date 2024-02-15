حالة الطقس في غزة تعمق آلام الفلسطينيين.. 3 أيام من الأمطار والعواصف والثلج

تمر الأراضي الفلسطينية بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والبرودة والأمطار، ما يعمق آلام الشعب الذي يواجه حرب إبادة جماعية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حالة من عدم الاستقرار الجوي والأمطار

وتوقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية في بيان لها نشرته «وفا» أن تمر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وسقوط الأمطار مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق بين الحين والآخر، خاصة المناطق الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا.

وأشارت الأرصاد الفلسطينية إلى أن ساعات الليل ستشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتشهد أجواء غائمة جزئية وباردة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

استمرار الطقس السيئ أيام الخميس والجمعة والسبت

وغدا الخميس، يستمر تأثر الأراضي الفلسطينية بحالة عدم الاستقرار الجوي، وسيكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، مع سقوط موجات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من الثلج احيانا على معظم المناطق.

وأوضحت أن الجمعة ستشهد استمرار حالة عدم الاستقرار حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتنخفض درجات الحرارة بشدة، مع رياح قوية تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة.

ويستمر تأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة مع سقوط الأمطار على معظم المناطق وتكون أمطارًا غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.