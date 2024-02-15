ذروة المنخفض الجوي والأمطار.. «الأرصاد» تحذر من الطقس اليوم بالمحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات حالة من عدم الاستقرار، بسبب ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية في بعض الأحيان، ومصحوبة بحبات البرد على محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى الجمعة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، وخريطة وأماكن سقوط الأمطار اليوم، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم في المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، لتشهد المحافظات أجواء مائلة للبرودة نهارًا، وتصبح شديدة البرودة خلال الليل وأثناء الصباح الباكر، فضلًا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، إلى جانب نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء لترفع من معدل الإحساس ببرودة الطقس.

ثلوج على قمم سانت كاترين

وتتكون الثلوج على قمم الجبال في مدينة سانت كاترين بسبب وصول درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية، فضلًا عن وصول المحافظات ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، إلى جانب السواحل الشمالية، فضلًا عن تكاثر السحب على عدة مناطق في القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

الطقس اليوم في القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ توقعات الطقس اليوم في القاهرة الآن، تؤكد إنّ القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، بينما تصل الصغرى في المدن الجديدة إلى 8 درجات مئوية.

توقعات الأمطار اليوم بالمحافظات

وتشير توقعات الأمطار اليوم، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من شمال البلاد ومرورًا بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووصولًا إلى سيناء، إذ من المتوقع أن تكون كالآتي:

- سقوط أمطار رعدية غزيرة قد تكون ثلجية في بعض الأحيان على محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

- سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على محافظات الغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والسويس، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، ومناطق متفرقة من القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

- سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على مناطق من خليج العقبة، وشمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في المحافظات فإنّها تكون كالآتي:

- الوجه البحري والسواحل الشمالية.. العظمى 16 والصغرى 10.

- سيناء ومدن القناة.. العظمى 19 والصغرى 10.

- شمال الصعيد.. العظمى 19 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 9.

- سلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 24 والصغرى 13.

الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّ طقس الأيام المقبلة، يشهد استمرار المنخفض الجوي حتى غدًا الجمعة، إذ يستمر سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية، وبورسعيد.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومنطقة خليج السويس، ومدن القناة، وسيناء، شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى.