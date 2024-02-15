مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة أردوغان إلى القاهرة بداية مرحلة جديدة بين البلدين

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، هي أول زيارة منذ عام 2012، مشيرا إلى أن الزيارة تُنهي مرحلة وتُبدأ مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، في وقت الذي يمر به الشرق الأوسط بفترة عصيبة، في ضوء السياسة العدوانية الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتحديدا في جنوب لبنان والأراضي العراقية والسورية وجنوب البحر الأحمر.

زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة

وأضاف «هريدي» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك أمس، هي الإطار الذي سيُحرك السياسة الخارجية المصرية وإدارة علاقتها مع تركيا في المرحلة القادمة مع التأكيد على بناء علاقات ثنائية مصرية تركية، لافتا إلى أنه على الرغم من فترة القطيعة الماضية بين البلدين، إلا أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر سلبا.

التنسيق بين الدولتين في قضية الفلسطينية

وتابع، أن الرئيس السيسي تحدث عن التنسيق بين الدولتين في قضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة، وكما حدد المجالات التي يمكن التعاون فيها في دولة ليبيا ومكافحة الإرهاب في منطقة شرق المتوسط، مشيرا أن ما أتفق على الرئيسين أمس فيما يخص التعاون في أفريقيا، هو بمثابة سمة جديدة للعلاقات الثنائية بينة مصر وتركيا في الفترة القادمة.