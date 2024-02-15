كاتب صحفي: تركيا تعرف قيمة مصر.. ونتوقع مزيدا من الاستثمارات

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي إنَّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر أمس تضمنت عددا من الاتفاقات بين البلدين لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار.

تطوير العلاقات المصرية التركية سينعكس على أمن المنطقة

وأضاف «الجالي»، في تصريحاته لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين يارا مجدي وإنجي عهدي والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ تطوير العلاقات المصرية التركية سينعكس على أمن المنطقة، نتيجة البعد الاستراتيجي للدولتين، خاصة في ظل تصاعد الصراع بالمنطقة.

توقعات بمزيد من الاستثمارات التركية في مصر الفترة المقبلة

وأكّد الكاتب الصحفي أنَّ مصر تعد هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، ونتوقع مزيدا من الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ تركيا تعرف قيمة مصر وأهمية الاستثمار فيها، خاصةً بعد تطوير ملف الاستثمار لتحرص الأولى على تعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات.