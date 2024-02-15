أسعار الإسمنت اليوم الخميس 15-2-2024.. تراجع بعض الأصناف

تراجعت أسعار الإسمنت اليوم الخميس 15-2-2024 في الأسواق المحلية، وبالأخص الإسمنت الرمادي وفق ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق؛ إذ تراجع متوسط سعر طن الإسمنت الرمادي ليسجل 2461 جنيها بتراجع بقيمة 6.65 جنيه للطن، وسجل أدنى سعر له 2100 جنيه للطن.

أسعار الإسمنت اليوم في السوق المحلية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الإسمنت اليوم الخميس 15-2-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويتم تحديث الأسعار آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، إذ تعد هذه الأسعار المعلنة للإسمنت هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الإسمنت في مصر اليوم

سعر طن الإسمنت الرمادي 2461 جنيها للطن.

سعر الإسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

سعر إسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

سعر إسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

سعر إسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

سعر إسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الإسمنت حلوان 2130 جنيها للطن.

إسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر الإسمنت من نوع الفهد 2020 جنيها للطن.

سعر طن إسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

سعر إسمنت المعلم 2090 جنيها للطن.