سعر الأسمنت اليوم الأحد 11-2-2024 في الأسواق

استقرار كبير شهده سعر الأسمنت، خلال بدايات التعاملات اليوم الأحد 11-2-2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ2384 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الأسمنت اليوم الأحد 11-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2060 جنيه للطن.

- سجل أسمنت السويدي 2290 جنيه للطن.

- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح

- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2090 جنيه للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي

- أسمنت السويدي 2290 جنيه للطن.

- أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.