تراجع مفاجئ في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 12-2-2024 بالأسواق
كتب:
محمد متولي
05:07 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
أسمنت البناء والتسليح - صورة أرشيفية
شهد سعر طن الأسمنت تراجعا مفاجئا اليوم الاثنين 12-2-2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ2440 جنيها للطن، بانخفاض بلغ 46 جنيها دفعة واحدة، وقيمته 1.88%.
سعر الأسمنت اليوم
خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الأسمنت اليوم الاثنين 12-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:
- بلغ سعر طن العسكري نحو 2060 جنيها للطن.
- سجل أسمنت السويدي 2290 جنيها للطن.
- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.
- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.
- أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.
- أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.
سعر الأسمنت المسلح
- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.
- أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.
- أسمنت وادي النيل 2090 جنيها للطن.
- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.
سعر أسمنت السويدي
- أسمنت السويدي 2290 جنيها للطن.
- أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.
- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.