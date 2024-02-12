تراجع مفاجئ في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 12-2-2024 بالأسواق

شهد سعر طن الأسمنت تراجعا مفاجئا اليوم الاثنين 12-2-2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ2440 جنيها للطن، بانخفاض بلغ 46 جنيها دفعة واحدة، وقيمته 1.88%.

سعر الأسمنت اليوم

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الأسمنت اليوم الاثنين 12-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2060 جنيها للطن.

- سجل أسمنت السويدي 2290 جنيها للطن.

- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح

- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2090 جنيها للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي

- أسمنت السويدي 2290 جنيها للطن.

- أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.