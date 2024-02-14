أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14-2-2024.. السويدي بـ2300 جنيه

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الأسواق المحلية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء؛ إذ بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2468 جنيها، وسجل أدنى سعر له 2100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويتم تحديث الأسعار آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، إذ تعد هذه الأسعار المعلنة للأسمنت هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2468 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 2090 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2130 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 2020 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2090 جنيها للطن.