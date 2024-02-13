سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في الأسواق
كتب:
شوشة عبدالواحد
08:57 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
سعر الأسمنت
استقر سعر الأسمنت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-2-2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل سعر طن الأسمنت نحو الـ2384 جنيها.
ويستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:
- بلغ سعر طن العسكري نحو 2060 جنيهًا للطن.
- سجل أسمنت السويدي 2290 جنيهًا للطن.
- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.
- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.
- أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.
- أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.
سعر الأسمنت المسلح- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.
- أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.
- أسمنت وادي النيل 2090 جنيه للطن.
- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.
سعر أسمنت السويدي- أسمنت السويدي 2290 جنيهًا للطن.
- أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.
- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.