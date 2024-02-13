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سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في الأسواق

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:57 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
سعر الأسمنت

سعر الأسمنت

استقر سعر الأسمنت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-2-2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل سعر طن الأسمنت نحو الـ2384 جنيها.

ويستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في مصر، التي جاءت كالتالي:

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2060 جنيهًا للطن.

- سجل أسمنت السويدي 2290 جنيهًا للطن.

- أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح- أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2090 جنيه للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي- أسمنت السويدي 2290 جنيهًا للطن.

- أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن.

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بقلم شوشة عبدالواحد