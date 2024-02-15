«جوي» صائدة ألقاب «الشطرنج»: سر تفوقي في المدرسة

كبرت وهي ترى والديها يلعبان الشطرنج في أوقات فراغهما، لتقرر مشاركتهما، ورغم صغر سنها، استطاعت جوي روماني، 14 عاماً، التفوق في لعبة الشطرنج، والحصول على العديد من الميداليات الذهبية، وفازت بالمركز الأول في بطولات الجمهورية المفتوحة للشطرنج، وأول مصرية تحصل على مركز في بطولة العالم برومانيا، بالإضافة إلى تنمية قدراتها العقلية في المواد الدراسية المختلفة.

بدأت «جوي» في لعب الشطرنج وهى بعمر 8 سنوات، فكانت ترى والدها يلعب مع والدتها وأحياناً أعمامها، وجذبتها اللعبة، وطلبت من والدها، معلم الرياضيات، أن يعلمها الأحكام والطريقة المعتمدة على الجنود والملك والوزير، وبمرور الوقت أصبحت محترفة، وقررت خوض مسابقات الشطرنج، وتحكى: «كنت باستوعب بسرعة والمعلومة اللى بابا بيقولها لى بتثبت على طول، ودايماً مهتم بيا في الشطرنج».

الشطرنج يساعد «جوي» في حل المسائل الصعبة

تدرس «جوي» في الصف الثاني الإعدادي، ولاحظ معلموها استيعابها للمعلومات أسرع من زملائها، ويرجع ذلك إلى تعلمها الشطرنج، وهى في سن صغيرة، ما أثر على قدراتها الاستيعابية بالإيجاب: «المدرسين بيستغربوا إزاي بحل المسائل الصعبة على طول، ومباخدش وقت كتير في التفكير، وده طبعاً لأني كنت بلعب شطرنج من وأنا صغيرة، وزى ما بيقولوا لعبة الأذكياء».

أحضر والد «جوي» مدربا خاصا لها

أحضر والد «جوي» مدربا خاصا لها، حتى تصبح أكثر احترافية، للفوز بالمسابقات والحصول على مراكز متقدمة، فلم تعد تلعب على مستوى محلى بمحافظة أسيوط، بل خاضت بطولات الجمهورية تحت سن 10 سنوات، وتحت سن 12 عاماً، وفازت فيها بميداليات عديدة: «الأول ماكنتش بتمرن على طول، فوالدي قرر يجيب لى مدرب متخصص في الشطرنج، وده ساعدني كتير جداً».

«جوي» تفوز بالمركز الأول في بطولات الجمهورية المفتوحة للشطرنج

آخر إنجازات «جوي» هو فوزها بالمركز الأول في بطولات الجمهورية المفتوحة للشطرنج الكلاسيك والسريع والخاطف، تحت سن 16 سنة، وسابقاً حصلت «جوي» على المركز الرابع ببطولة أفريقيا عام 2017، والمركز الثانى بدورة ماليزيا عام 2019، والمركز الأول ببطولة أفريقيا بزامبيا عام 2021، والمركز الأول ببطولة غانا 2022، وحصدت المركز الثامن ببطولة العالم برومانيا، كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز.