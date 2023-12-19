ختام مسابقة الشطرنج في إدارة شباب دسوق بمشاركة 30 ناشئا (صور)

نظمت إدارة شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، نهائي مسابقة الشطرنج للنشء من عُمر 10 حتى 16 سنة، بمشاركة 30 متسابق بمركز التنمية الشبابية، بمشاركة الصاعدين من منافسات مراكز الشباب.

برامج لتنمية المهارات الإبداعية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ إدارة تنمية النشء تحرص على تقديم برامج عدة لتنمية المهارات الإبداعية، وتنمية ذكاء الطفل منها لعبة الشطرنج، حيث أنها أداة تعليمية لإعمال عقل الطفل في مواجهة الألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي، وزيادة تركيز الأطفال، كما أنها وسيلة لتعود الطفل على التخطيط والمنافسة بذكاء.

المسابقة النهائية للشطرنج بإدارة شباب دسوق

أُقيمت المسابقة النهائية للشطرنج بإدارة شباب دسوق، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، والمسابقة من تنظيم فريق عمل الإدارة.