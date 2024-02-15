ناقد فني: «المتحدة» أعادت الريادة للدراما المصرية بأعمال واقعية وروح عصرية

قال الناقد الفني حاتم جمال، إنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت للدراما الريادة عن طريق تقديم دراما واقعية بروح عصرية، باستهداف المواهب الفنية الحقيقية، منهم نجوم كبار عادوا للساحة الفنية ومنهم وجوه شابة.

مصر واجهة أي فنان يحلم بالشهرة

وأضاف «جمال»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على قناة «dmc»، أنّ مصر هي واجهة أي فنان يحلم بالشهرة، فهي رائدة المجال الفني والإعلامي، وبداية نجاح أي عمل فني يبدأ من عرضه في مصر، مشيرا إلى أن الموسم الدرامي الماضي كان رائعا، ونتطلع لموسم رمضاني مقبل قوي، والشركة المتحدة أعدت وجبة فنية دسمة للجمهور هذا العام، بها العديد من الأعمال الفنية التي تناسب كل الأعمار.

«المتحدة» تتعاون مع أكثر من 9 شركات إنتاج

وأكد الناقد الفني أن «المتحدة» تتعاون مع أكثر من 9 شركات إنتاج هذا الموسم وتخطط لزيادة هذا العدد، مضيفا أنها نجحت في إنتاج أعمال درامية اجتماعية تناسب جميع أفراد الأسرة، واهتمت أيضا بقضايا الشباب والمرأة، وننتظر مسلسل «الحشاشين»، وعودة «ألف ليلة وليلة» في الموسم الرمضاني المقبل.