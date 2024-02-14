ناقد فني: «الشركة المتحدة» تنوع في أعمالها وتتيح الفرصة للشباب

قال الناقد الفني محمد عبدالرحمن، إن الحالة الموجودة في مسلسل حالة خاصة استطاعت أن تجذب الانتباه، مشيرًا إلى أن الأسباب ترجع لوجود مصداقية عالية، كما أن الشركة المتحدة قدمت تنوعا في الأعمال الفنية، وأتاحت الفرصة للشباب.

وأضاف خلال لقائه على قناة «DMC»، قائلًا: «عشان تغير في الشكل الدرامي الذي يتم تقديمه، لابد أن يكون هناك جزء من المخاطرة، وهذا الأمر لا تتحمله إلا شركة قادرة على أن تقدم أنواعا متعددة من المسلسلات، فالمنتج الفرد يلعب على النجم، وليس الموضوع مهمًا لديه، لكن الشركة المتحدة لديها التنوع».

وتابع: «المسلسلات أصبحت موجودة طوال العام، وأصبح ليس من الضروري أن ننتظر شهر رمضان حتى نشاهد عملًا جديدًا، وموضوع المنصات وWATH IT أعطى نموذجا».

وأكمل: «لو كان ذلك المسلسل من 4 أو 5 سنوات كان من المفترض أن يكون 30 حلقة، ويتم عرضه خلال شهر رمضان، ولكن المتحدة عملت نوع من المستويات، وأتاحت الفرصة للشباب، وأصبح يمكن عمل ذلك على منصة WATH IT اللي هو في الأساس جمهوره من الشباب، وأصبح بإمكان الجمهور مشاهدة المسلسل في أي وقت، والمسلسلات 30 حلقة و45 حلقة».