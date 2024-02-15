7 توجيهات من «التعليم» لطلاب «أولى وتانية ثانوي»: لا تنسوا تفعيل التابلت

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن ينطلق في مايو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024، ستكون بالضوابط التالية:

1- عقد الامتحانات إلكترونيا في المدارس على مستوى الإدارة.

2- 85% من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام الاختيار من متعدد.

3- 15% من أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي ستكون مقالية.

4- تعليمات لواضعي الامتحانات بمراعاة التنوع والسهولة في وضع الامتحان

5- الامتحان يوضع بمعرفة التوجيه وهو المسؤول الأول والأخير مسؤولية كاملة عن وضع الامتحانات.

6- اتباع وتنفيذ مواصفات أسئلة الامتحانات المعلنة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

7- التنبيه على الطلاب بتفعيل التابلت مع عمل تدريبات من خلال المدارس.

تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانبها، وجّهت مديرية التعليم في الجيزة، موجهي المواد في الإدارات التعليمية بتحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، ووضع برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال موجهي الصفوف الأولي والتركيز على حصص المشاهدة، وضرورة المتابعة اليومية ومتابعة الإدارات التعليمية للمدارس بداية من طابور الصباح لتحقيق الانضباط من بداية اليوم الدراسي.