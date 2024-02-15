رئيس جهاز مياه الشرب يتابع سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل بالمراحل المختلفة بالمحطة، بدءا من منطقة المصافي وإزالة الرمال، مروراً بمراحل المعالجة حتى خزانات الترويق النهائي.

وتفقد رئيس الجهاز معمل عقد 16 الذي يُعاد تأهيله وتطويره للوصول به إلى مستوى المعامل المرجعية، واطمأن على أعمال معالجة الحمأة، ومواصفات الحمأة المنتجة من مبني التجفيف الميكانيكي، ومعدلات إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة المولدات العاملة بالمشروع.

إعادة التأهيل والتطوير لعقد 16 بطاقة 1.5 مليون

وأشاد بمستوى التشغيل والصيانة، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة المختلفة للمعدات، وكذا أعمال إعادة التأهيل والتطوير لعقد 16 بطاقة 1.5 مليون متر مكعب/يوم، مشددا على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للوصول بهذه المحطة إلى أعلي المعايير القياسية في الأداء، وجودة المياه المعالجة، والشروط البيئية والسلامة والصحة المهنية، لتظل نموذجا يحتذي به في محطات معالجة مياه الصرف الصحي.