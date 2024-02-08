تنظيف بيارات الصرف الصحي بمنطقة سوق الخميس بالعريش

قام عمال النظافة بمجلس مدينة العريش، بتنظيف بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار بمنطقة سوق الخميس.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم تنظيف غرف تصريف الأمطار في المنطقة الممتدة من الرفاعي إلى شارع ومنطقة سوق الخميس.

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم تنظيف القاذورات والأوراق من غرف تصريف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحي بشارع أسيوط وسوق الخميس، وميدان الفواخرية، تحسبا لسقوط أمطار خلال الفترة المقبلة

تنظيف الشوارع بمعرفة قسم المتابعة والتجميل

بدوره أكد اللواء أسامة العفش في بيان له اليوم، أن قسم المتابعة والتجميل، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، يقومون بمتابعة عمليات النظافة بوسط وجنوب مدينة العريش، مضيفا أنه تم تحديد المناطق التي تشهد رواكد أمطار، وتم إنشاء غرف جديدة للصرف الصحي متصلة بمواسير الصرف العملاقة، للتخلص من مياه الأمطار التي كانت تؤدي إلى برك مائية في نهر الطريق، وكان يعيق هذا حركة سير المواطنين

الأمطار غير مؤثرة في الشيخ زويد

وفي مدينة الشيخ زويد، قام قسم النظافة والتجميل، برفع القمامة من منطقة سوق الثلاثاء، وحي الكوثر، والطريق الرئيسي، بعد تكاثر الأوراق والقمامة التي أتت بها الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة الأيام الماضية.

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، إن الأمطار التي تساقطت كانت غير مؤثرة، فيما تم تنظيف الشوارع من الأتربة والأوراق المتكدسة نتيجة الرياح الشديدة.