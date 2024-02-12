حملة مكبرة لتنظيف بيارات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار في العريش

بدأ مجلس مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حملة مكبرة لتنظيف بيارات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار؛ وذلك استعدادا لتساقط أمطار محتمل خلال الساعات المقبلة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم تنظيف بيارات الصرف الصحي بشارع سوق الخميس، وميدان الرفاعي، والنقاط الستة التي تتجمع بها الأمطار، بالقرب من ميدان النصر وسوق السمك، كما جرى تنظيف غرف الصرف من القاذورات والأوراق والأتربة، التي كانت تغطيها نتيجة سير السيارات في الشوارع العامة والفرعية لشوارع المدينة.

غيوم بسماء المنطقة وانخفاض درجات الحرارة

ومن جهة أخرى أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان له، أن هناك غيوما كثيفة بسماء المنطقة، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وهبوب رياح باردة شمالية شرقية، مما ينذر هذا باحتمالية تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بقرى ومدن المحافظة

وأضاف أن أمواج البحر سجلت ارتفاعا ملحوظا، وانخفضت درجات الحرارة لدرجتين عن أوقات الصباح، لتسجل 18 درجة مئوية، وهي قابلة للانخفاض أوقات المساء، والتي من المحتمل أن تصل الى 15 درجة مئوية