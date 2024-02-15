«تعليم مطروح»: طوارئ في 877 مدرسة بسبب الطقس السيئ

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنّه جاري متابعة جميع المدارس على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 877 مدرسة بنطاق المراكز والقرى، لسحب مياه الأمطار من الداخل بالأفنية وأسقف المباني، للحفاظ عليها وتأمينها طبقًا لخطة المديرية للتعامل مع حالات الطوارئ.

تعطيل الدراسة في 8 إدارات تعليمية بمطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أنّ اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، قرر تعطيل الدراسة على مستوى جميع المدارس بنطاق المحافظة، في إدارات «الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم»، إضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، بسبب سوء حالة الطقس اليوم، نتيجة المنخفض الجوي الذي تتعرض له عدة مناطق.

استكمال تطهير ونظافة المدارس

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تزامناً مع حالة الطقس غير المستقرة اليوم، بمتابعة جميع المدارس والعمل على استكمال تطهيرها ونظافتها من أية تراكمات من مياه الأمطار، لحين انتهاء النوة واستقرار الأحوال الجوية.