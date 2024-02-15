«أوقاف الإسكندرية» تنظم 13 أمسية دينية عن أثر الدعاء في المساجد

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون لـ«الوطن»، أنّ الأمسيات الدينية مستمرة بمساجد الإسكندرية، وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على مستوى المحافظة، وتضمنت الأمسيات، الحديث عن نعم الله عز وجل على الإنسان، وجرى تنظيم 13 أمسية بعنوان «كُفر النعمة، خطره ومظاهره».

تنظيم أمسيات دينية في الإسكندرية

وـضاف عبد الرازق، أنه جرى تنظيم عدد من الأمسيات الدينية بمختلف الإدارات الفرعية تحت عنوان «الدعاء وأثره في جلب الخيرات ودفع الكربات»، فالله سبحانه وتعالى هو القادر على جلب جميع المنافع، ودفع جميع المضار؛ قال تعالى «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، وفتح سبحانه وتعالى، بابًا عظيمًا لجلب الخيرات ودفع الكربات، وهو الدعاء، فجعله عباده يؤجر عليها: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

أثر الدعاء على الإنسان

وأوضح أنّ الحق تبارك وتعالى، ضرب أمثلة كثيرة في كتابه تبين أثر الدعاء، منها عندما خرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بالدعاء: «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ».

ورزق الله، سيدنا زكريا عليه السلام بنعمة الولد بعد أن دعاه: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ»، وفي يوم بدر، استجاب الحق تبارك وتعالى، لنداء نبيه صلى الله عليه وسلم، فنصره: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ».