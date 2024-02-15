عضو بـ«الشيوخ»: مصر تصر على إدارة أزمة غزة وفقا لطبيعة دورها التاريخي

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنَّ التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وإصرار إسرائيل على اجتياج رفح الفلسطينية، هو تطور غير مقبول.

وأضاف في حواره ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مصر حريصة في إدارتها للقضية الفلسطينية وفقا لطبيعة دورها التاريخي، وليست السيناريوهات التي يفرضها الجانب الآخر، سواء إسرائيل أو حتى المجتمع الدولي الذي لا يمارس دوره وغير حاسم في قضية إنسانية مثل أزمة غزة.

وتابع: «الإنسانية تُنتهك بكل المعاني والمقاييس، ومصر تصر على موقفها بأن يكون لها دورا يتلاءم مع طبيعتها في هذه القضية، ومصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وتنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية».

واستطرد: «الوجود السياسي لنتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مرتبط باستمرار الحرب على غزة، وهو أمر بات لا يخفى على أحد، ولذلك نجده يتعنت أمام كل المحاولات للتهدئة ووقف إطلاق النار».