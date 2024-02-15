رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنّه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى على مستوى المحافظة، ويجري تكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمراكز، لإزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والتعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، بعد أنّ شهدت المحافظة أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة وانخفاض درجات الحرارة.

ووجه المحافظ، اليوم، تزامناً مع حالة الطقس في مطروح السيئة، بالدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياه وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

وكلف جميع الأجهزة التنفيذية المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن والحماية المدنية وشركة الكهرباء، بالتأهب والجاهزية، مع التأكيد على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، بالتواجد ميدانيًا بالتنسيق مع فرق الطوارئ، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والاطمئنان على مخرات السيول، ومنع أي حواجز أمام المياه، مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل مع الطقس السيئ.

تقليل السرعات على الطرق

وناشد سائقي السيارات، بالالتزام بالسرعة المقررة على الطريق، وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة أو أي مصادر للكهرباء في الشارع، وعدم الاقتراب من الأعمدة و الأشجار، خاصة مع حركة الرياح والإبلاغ عن أي طارئ.