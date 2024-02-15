طلاب مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة في زيارة لوكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، طلاب مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي بتعليم القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

برنامج التحول الرقمي

تأتي الزيارة ضمن إطار برنامج التحول الرقمي لمديرية تعليم القاهرة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «مصر الرقمية والوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة»، ويستهدف المشروع تطبيق التقنيات والحلول الحديثة في العمليات التعليمية بهدف تعزيز خبرات التعلم لدى الطلاب.

وبحث «صدقي»، مع زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية أوجه التعاون المشترك، واتفقا على تنفيذ زيارات ميدانية تعليمية تثقيفية تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي والتكنولوجي لعلوم الفضاء وتشجيع المشاركة الفعّالة في صناعة مكونات الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم في مجالات الفضاء وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد، كما اتفقا على تنفيذ مسابقات علمية في مجال علوم الفضاء لطلاب مدارس محافظة القاهرة.

زيارات ميدانية تعليمية تثقيفية

شارك في الزيارة طلبة إدارة السلام التعليمية «مدرسة سلمان الفارسي - الرسمية لغات أهالينا 1، وأهالينا 2، ومدرسة سمارت الخاصة إدارة الخليفة التعليمية، مدرسة الإمام الشافعي، ومدرسة التونسي الابتدائية، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية إدارة مصر الجديدة التعليمية، ومدرسة الرشيد القومية، والطبري ع، وعاطف صدقي، وسانت فاتيما، ومصر الجديدة المتميزة، ومصطفى يسري عميرة، وماريا أوزيليا، والأهرام القومية، وإدارة المقطم التعليمية، والأسمرات، ومدرسة صفية زغلول».

وخلال هذه الزيارة، شرح مهندسو الوكالة معلومات مهمة حول علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها اليومية، إلى جانب ما تنجزه الوكالة من تصنيع وتشغيل على الأقمار الصناعية ومنها القمر الصناعي «كان سات» بالتعاون مع الجانب الصيني.

كما شرح مهندسي الوكالة خطوات إطلاق «القمر الصناعي مصر سات 2» والذي يعد أحد العلامات البارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء، ضمن الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية وذلك اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية .

وقدم البرنامج التعليمي لطلاب المدارس اليوم، خبراء ومهندسي وكالة الفضاء المصرية، والتي استفاد بها الطلاب وكان فرصة استثنائية لاكتساب معرفة عميقة في مجال تقنيات تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية والتعرف على جميع مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بشكل مبسط ويسير من خلال ورش عمل احترافية.