انتشار معدات شفط تراكمات مياه الأمطار في شوارع كفر الشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية برفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع معها، وذلك عقب تعرض جميع أنحاء المحافظة، لهطول أمطار غزيرة أمس.

شفط تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة

وانتشر عمال النظافة في شوارع المراكز والمدن والقرى، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، لشفط تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة كفر الشيخ أمس، ودفعت أجهزة النظافة بمجالس المدن، بمعدات الحملة الميكانيكية لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، والتعامل السريع والفوري مع الأمطار، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية، فضلاً عن تنفيذ حملات النظافة وتفريغ صناديق القمامة من كافة قطاعات وشوارع وأحياء المراكز والمدن والقرى.

ودفعت الوحدات المحلية القروية، بمعداتها في الشوارع والميادين لرفع مياه الأمطار، بإشراف ومتابعة رؤساء القرى لكسح مياه الأمطار بالقرى والتوابع، بجانب القيام بحملات النظافة الدورية لرفع تجمعات القمامة من شوارع القرى الأم والتوابع.

طقس سيئ يضرب كفر الشيخ

وتعرضت جميع مناطق محافظة كفر الشيخ، لموجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والمصحوبة برياح قوية ورعدية، التي استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة.