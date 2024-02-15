زيت الميرون والصوم الكبير.. الكنيسة تستعد لمناسبات مهمة في مارس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعدة مناسبات هامة على جميع المستويات خلال شهر مارس المقبل حيث تيخلل أيام هذا الشهر أصوام ورسامة أساقفة جدد، وانعقاد الجلسات المجمع.

بدأ الصوم الكبير 2024

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024، الاثنين 11 مارس، والذي يأتي هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان ليبدأ الشعب المصري جميعاً صوم خلال تلك الأيام، ويستمر الصوم الكبير في الكنيسة لمدة 55 يومًا ينقطع خلالهم الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والأسماك حيث يعد من أصوام الدرجة الأولى، والتي لا يسمح فيها بتناول الأسماك.

رسامة أساقفة جدد

فيما يقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسامة أساقفة جدد خلال قداس 10 مارس المقبل، بحضور أعضاء المجمع المقدس وذلك في الأيبارشيات الخالية من الأساقفة بعد أن رحل الأساقفة الذين فيها منهم إيبارشية المنصورة وإيبارشية نجع حمادي، إيبارشية جنوب ألمانيا، وإيبارشية مارسيليا، وذلك يوم رفاع الكنيسة للصوم الكبير.

ومن المقرر أن تعقد الكنيسة الأرثوذكسية المجمع المقدس خلال شهر مارس بالتزامن مع تلك الأحداث ووجود الأساقفة وأعضاء المجمع في مصر ليناقش المجمع أضاع الكنيسة القضايا المجتمعية التي تهم الكنيسة والأقباط وإصدار التوصيات تجاه تلك القضايا.

عمل زيت الميرون المقدس

وفي يومي 11 و12 مارس يقوم البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس بعمل زيت الميرون المقدس، لتكون تلك المرة الـ41 لعمل الميرون المقدس في تاريخ الكنيسة، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، وتلك هي المرة الرابعة لعمل الميرون في عهد البابا تواضروس، والميرون هو أحد الاسرار السبعة في الكنيسة ويتكون من 27 مادة يتم تحضيره على 3 مراحل على مدار يومين.