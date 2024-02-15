عضو بـ«مستقبل وطن» عن زيارة أردوغان إلى القاهرة: تعكس مكانة مصر في المنطقة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن سياسة مصر الخارجية تشهد تنوعا كبيرا وغير مسبوق على مدار الفترة الأخيرة، وذلك بفضل السياسة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والجولات التي أعادت الدولة المصرية لمكانتها مرة أخرى، سواء على الصعيد الأفريقي أو الإقليمي أو الدولي.

زيارة أردوغان

وأضاف أن زيارة الرئيس التركس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تأتي في وقت شديد الأهمية، وذلك نظرا إلى ما تمر به المنطقة من تداعيات كبيرة، وهناك العديد من الملفات المطروحة على الساحة في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحظى بزخم كبير من قبل الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تلقى بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأشار عضو حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على استعادة مصر لمكانتها، وتقوية علاقات مع كبرى الدول لتعزيز ملف الاستثمار، فعلى سبيل المثال من المستهدف أن يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 10 مليار دولار، وهناك رؤية ليزداد هذا الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف على زيادة حجم التبادل فقط، ولكن هناك إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمواجهة نقص الدولار ورفعا لقيمة الجنية، وهذا يؤكد أن ملف الاستثمار من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، ومصر عازمة على النهوض بالاقتصاد الوطني.