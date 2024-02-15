كاتب صحفي: زيارة أردوغان إلى مصر «تاريخية» وتعزز العلاقات بين البلدين

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تاريخية بعد أكثر من 12 سنة من التحديات التي شهدتها العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، ولكن الجانب الاقتصادي شهد تعاونا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم جدا، ولها دلالة مهمة فيما يتعلق بالتحديات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في قطاع غزة.

مواجهة التحديات في الشرق الأوسط

وتابع: «الدور المصري في هذا الملف بات واضحا للجميع، وجعل هناك نوعا من التفكير في أهمية الدور المصري وأهمية التعامل مع مصر، والهدف الرئيسي لزيارة أردوغان هو التعاون مع مصر في إطار مواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وخاصة ملف حرب غزة، وتفعيل أطر التعاون بين الدولتين لإنفاذ المساعدات لداخل قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع».