بشرى سارة من وزير المالية بشأن سعر الدولار.. حل قريب جدا

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خطة يعملون عليها لوضع حلٍ قريب جدا لأزمة العملة وسعر الدولار، مؤكدًا أن الوصول لهذا الحل سيكون قريبا.

وزير المالية يزف بشرى بشأن سعر الدولار

وأضاف وزير المالية، خلال ندوة عن الاقتصاد المصري، عقدت في جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، أنّ هناك إدراكًا كاملًا لعودة الثقة في العملة المحلية، وحل أزمة الدولار، وسيكون هذا الإجراء قريبًا جدًا، كاشفا عن مناقشات حاليا لاستقطاب شركات كبرى لمجمع المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة عدد الغرف السياحية

ولفت وزير المالية إلى أنه يجرى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية، خلال الفترة المقبلة؛ لدعم نشاط وقطاع السياحة، مؤكدا أنّ هناك خطة لحل مشكلات المستثمر المصري من أجل حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها حل أزمة العملة الصعبة، قائلا: «لدينا خطة للنمو المستدام بمختلف القطاعات وبدأنا نجد أن هناك إنتاج لمنتجات محلية الصنع».