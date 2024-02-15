معارض أهلا رمضان بالإسكندرية.. تخفيضات كبيرة على السلع

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، لإطلاق عدد من معارض أهلًا رمضان 2024 في أنحاء المحافظة كافة، بالتنسيق مع شركة المجمعات الاستهلاكية والغرفة التجارية، وعدد من السلاسل الكبرى، وتتضمن السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والملابس والأحذية.

تخفيضات في معارض أهلًا رمضان

وكشف المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للاعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ معارض أهلًا رمضان 2024، ستشهد تخفيضات كبيرة فى الأسعار، وستكون هناك أركان بالسلاسل الكبرى خاصة بمعارض أهلًا رمضان، إضافة إلى معرض كبير بمدينة برج العرب لخدمة أهالي غرب.

وأضاف أنّ مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، ما زالت مستمرة حتى خلال شهر رمضان المبارك، إذ تحرص الدولة على تقديم السلع المدعمة للمواطنين، لمحاربة جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

صرف السكر في التموين

وأشار إلى أنّ وزارة التموين، ما زالت مستمرة في صرف السكر الحر على بطاقات التموين، بكيلو للبطاقة 3 أفراد، و2 كيلو للبطاقة الأكثر من 4 أفراد، بسعر 27 جنيهًا، ولم تصدر أي قرارات بوقف صرف السكر الحر للمواطنين.

وتحرص مديرية تموين الإسكندرية، على شنّ حملات مستمرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.