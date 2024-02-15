«الجيل»: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تاريخية، وجاءت في توقيت دقيق وبالغ الأهمية، موضحًا أنّ تلك الزيارة ليست بروتوكولا تقليديا، لكنها ستكون نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة.

زيارة أردوغان

وأشار «هجرس»، في تصريحات له، إلي أنّ مصر وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية، منوها بأنّ الزيارة تؤكد حرص الرئيسين على حماية مصالح بلديهما بشكل كبير، مثمنًا نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في استعادة العلاقات المصرية التركية لرونقها من جديد.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أنّ كل دول العالم كانت تتابع زيارة الرئيس التركي لمصر، مشددا على أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن الإقليمي والعالمي.

العلاقات بين مصر وتركيا

وأوضح: «أننا سنشهد تعاون وتنسيق مشترك على كافة المستويات خلال الأيام المقبلة، سواء اقتصاديا أو لإحياء مسار السلام فى المنطقة، منوها بأن الرئيس التركي أعرب عن تطلع بلاده لزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة».