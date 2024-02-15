بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة في شبرا الخيمة والخصوص بالقليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أول اجتماع بمدينة شبرا الخيمة، مع المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، والمسند إليها منظومة النظافة بحيي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بحضور جميع عمال النظافة والسائقين والمشرفين، للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمنظومة العمل، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

العنصر الأهم لمنظومة النظافة

وبدأ المحافظ، الاجتماع بالترحيب بكل العاملين بمنظومة النظافة، مشيرًا إلى أنّ المحافظة داعمة لهم وتسعى جاهدة لتحسين حالتهم المعيشية والتأمينية والصحية، باعتبارهم العنصر الأهم لمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشيدًا بالتعاون مع شركة نهضة مصر..

الارتقاء بمنظومة النظافة

وأجرى المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، جولة تفقدية لشوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص، لتفقد منظومة العمل بعد تسلم الشركة، مهام العمل، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع وجود أي تراكمات بالشوارع، مشيرًا إلى أنّ الشركة ستوفر تروسيكلات لجمع القمامة من الشوارع الجانبية ومن أمام المنازل.

وحضر الاجتماع كل من المهندس سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص .