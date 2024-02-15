عضو بـ«الشيوخ»: زيارة أردوغان إلى مصر تؤسس لبناء علاقات قوية بين البلدين

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، تعتبر محطة تاريخية مهمة في العلاقات بين البلدين، بعد توترات دامت لأكثر من عشر سنوات بين البلدين.

وأضاف في بيان صحفي، أن الزيارة تؤسس لبناء علاقات على أسس جديدة، في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التوتر، خاصة مع وجود رغبة حقيقية لدى البلدين لتعميق العلاقات والتنسيق المشترك مرة أخرى بما يحقق مصالح البلدين.

العلاقات بين مصر وتركيا

وأشار إلى أن أول ثمار هذا التعاون والتنسيق توقيع الإتفاقية الخاصة بمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، منوها بأن الإتفاقية تنص على عقد هذا المجلس بالتناوب كل عامين بين القاهرة وأنقرة، وأيضا سوف يترأس الرئيسان المصري والتركي الاجتماعات المقبلة في شهر أبريل في أنقرة، ما يؤكد الرغبة الحقيقية في المضي قدمًا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين.