أماكن صرف كوبون التموين في المحافظات.. تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

حدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أماكن صرف كوبون التموين في المحافظات، التي تُتيحها الوزارة، بهدف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا مجانًا، بالتوازي مع انطلاق معارض أهلًا رمضان 2024، منتصف فبراير الجاري، بهدف التسهيل على الراغبين في تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين، بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة.

أماكن صرف كوبون التموين في المحافظات

ووفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، جرى تقسيم أماكن صرف كوبون التموين في المحافظات إلى 4 مواقع جغرافية، وهي «الوجه البحري - الوجه القبلي - القاهرة الكبرى - الإسكندرية»، وستكون كالتالي:

1- الوجه البحرى: الشركة العامة لتجارة الجملة «مجمعات» - مسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة.

2- الوجه القبلي: الشركة العامة لتجارة الجملة «مجمعات» - مسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة.

3- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «مجمعات» - مسؤول جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية للحوم والدواجن.

4- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية «مجمعات» - مسؤول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ومن المقرر أنّ تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 و250 و300 جنيه حتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من أماكن صرف كوبون التموين في المحافظات المُحددة من قبل الوزارة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

شروط صرف كوبون التموين في المحافظات

ووضّعت الوزارة عِدة شروط لصرف كوبون التموين في المحافظات وهي كما يلي:

1- لا يُستبدل الكوبون بنقود ولا تُدفع أي مبالغ عند الصرف.

2- يُستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء «لحوم - دواجن - زيت - سكر - أرز - مكرونة - عدس - سمن - بيض».